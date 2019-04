Aber der Markt steuert auf eine Sättigung zu: In den USA besitzen bereits 77 Prozent aller Verbraucher ein Smartphone und das Marktwachstum konnte zuletzt nur noch durch die Verkäufe kostengünstiger Geräte in den Schwellenländern aufrecht erhalten werden. 2018 war der globale Smartphone-Absatz zum ersten Mal rückläufig. Auch weitere Internetbereiche wie etwa die Online-Werbung erreichen bald die magische Sättigungsquote von 50 Prozent. Immer häufiger ist zu lesen, dass die Wachstumspotenziale der digitalen Ära damit bald ausgeschöpft seien. Doch der Eindruck täuscht.



Denn die Digitalisierung dringt in immer tiefere Teile der Wertschöpfungskette und Wirtschaft vor oder schafft sogar komplett neue Bereiche. Online-Werbung zum Beispiel, ist durch das Weiterleiten von Online-Traffic via Keywords und Werbebanner entstanden. Hinzu kamen neue Arten des Online-Konsums in Form von sozialen Medien und Videos, die wiederum die digitale Werbefläche stark vergrößerten. Doch ging es in der Vergangenheit nur um das Weiterleiten von Traffic, geht Online heute immer weiter in die eigentliche Transaktion über. In den USA können Konsumenten mit dem Google Assistant über Voice Ordering direkt Waren bestellen, auch Instagram Shopping ermöglicht einen reibungslosen Bestellvorgang über die Instagram App. Die Trennlinie zwischen Werbung und Transaktion löst sich langsam auf.