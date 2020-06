Doch auch Deutschland hat ein Interesse an der Stabilisierung der südeuropäischen Staatsbilanzen. Deutschland ist mit 18,4 Prozent an der EZB beteiligt. In der EZB-Bilanz schlummern bereits heute rund 500 Milliarden Euro allein an italienischen Schulden. Dazu kommt der Target II-Saldo der italienischen Zentralbank, der im April 2020 minus 512,9 Billionen Euro betrug, Tendenz steigend. Spanien hatte im April ein Minus von 431,5 Billionen Euro in der Target Bilanz stehen, Deutschland hingegen einen positiven Saldo von 918,8 Billionen. Ein Staatsbankrott von Italien und Spanien wäre teuer und voraussichtlich auch für die EZB und das Eurosystem nicht zu stemmen.