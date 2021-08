Die Europäische Zentralbank befindet sich bereits seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 in einer dauerhaften Rolle als Nothelfer für die Staaten der Eurozone. Die jahrelange, ultra-expansive Geldpolitik hat erhebliche Nebenwirkungen. Im Zuge der Erholung von der Corona-Rezession steigen die Inflationsraten aktuell massiv an. Die Kaufkraft vieler Währungen sinkt. Viele Marktbeobachter halten es für wahrscheinlich, dass wir auch in den kommenden Jahren hohe Preissteigerungsraten erleben (also nicht nur temporär). Gleichzeitig hebt die EZB die Leitzinsen (noch) nicht an. Ob Sie wirklich auf einen restriktiveren geldpolitischen Kurs einschwenken würde, bleibt ohnehin fraglich: Zu groß ist die Gefahr, dass die Refinanzierungsfähigkeit von Staaten gefährdet wird und dies Turbulenzen an den Kapitalmärkten auslöst.