Mitte März dieses Jahres erlebten die großen Leitindizes historische Verluste. So verlor der Dow Jones am 16. März rund 13 Prozent seines Kurswertes, nachdem er an drei Handelstagen zuvor bereits Verluste von jeweils sechs bis zehn Prozent eingefahren hatte. Ein ähnlich düsteres Bild ergibt sich für den Dax, der am 12. März einen Tagesverlust von mehr als zwölf Prozent auswies. Jedoch zeigten sich in dieser Phase auch Rebound-Effekte. Nach dem historischen Absturz auf rund 8.500 Punkte erholte sich der Index im Juni wieder nahezu auf das Niveau vor der Coronkrise und übersprang im Juli sogar zwischenzeitlich die 13.000-Punkte-Marke. In dieser Phase werden sich viele private Anleger gefragt haben, wie sie ihr Portfolio gegen derartige Kursrutsche absichern können. Sollten sie sich ganz aus den Märkten zurückziehen und ihre Positionen auflösen oder sich mit den Mitteln des Finanzmarktes gegen zwischenzeitliche Rücksetzer absichern?