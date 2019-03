Seit etwas mehr als einem Jahr ist die Regulierungsrichtlinie MiFID II nun in Kraft. Die sogenannte „Markets in Financial Instruments Directive“ ist das größte und umfassendste europäische Regelwerk nach der Finanzkrise 2008/2009. Sie zielt darauf ab, die Stabilität des Finanzsystems zu erhöhen und mehr Transparenz für Anleger zu schaffen. Der Handel mit Wertpapieren soll für Anleger sicherer werden. Gleichzeitig sollen auch Provisionen und Anreizsysteme korrigiert werden, die zuvor zu einer allzu starken Verbreitung von risikoreichen Produkten geführt hatten. Mittlerweile allerdings zeigt sich: die Reform könnte teils unerwünschte Nebenwirkungen haben – unter anderem für kleinere Unternehmen. Die Crux liegt in einer scheinbar kleinen Veränderung: dem Aktien-Research. Sind die Befürchtungen begründet?