5G-Netze sollen künftig darüber hinaus gehen: Neben dem stationären Internetanschluss sollen nicht nur Personen, sondern auch Objekte in Echtzeit miteinander verknüpft werden: Dies ist insbesondere für neue Anwendungen der automatisierten Mobilität, e-Health und im Energiemanagement unerlässlich. In diesen Bereichen gibt es in der EU noch einiges an Nachholbedarf. Zugang zu schnellen 5G-Netzen hatten Ende 2020 gerade einmal 25 Prozent aller EU-Bürger. Zum Vergleich: In den USA waren es 76 Prozent und in Südkorea sogar 93 Prozent.