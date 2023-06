Die Krux: Bei vielen Anlegern der Eurozone kommt dies nur begrenzt an. Denn während sich der Aktienmarkt in neue Höhen schwingt, geht die japanische Landeswährung, der Yen, fast genauso schnell in den Keller. Ein Wechselkurs von 152 Yen pro einem Euro im Mai dieses Jahres ist gleichbedeutend mit einem 15-Jahres-Tief der japanischen Währung. Diese Verluste zehren für in Euro denkende und rechnende Anleger einen Großteil der Erträge auf. Von den 13 Prozent Kursgewinn im Zeitraum Ende Mai 2022 bis Ende Mai 2023 kommen umgerechnet in Euro gerade mal 5 Prozent an.