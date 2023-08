So hat jeder dritte Anleger (34 Prozent) sein Engagement in aktiv gemanagte Produkte erhöht. Um sich gegen künftige Kurseinbrüche abzusichern, würde fast die Hälfte der Anleger zusätzliches Vermögen in aktive Anlagestrategien umschichten. Auch hier sind die Millennials, also die circa zwischen 1980 und 1996 geborenen, aktiver als die Generation X (circa Mitte der 1960er bis frühe 1980er Jahre geboren) und die Babyboomer (circa zwischen 1945 und 1964 geboren).