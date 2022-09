Weite Teile der Wertschöpfung in der industriell-technologischen Gesundheitswirtschaft, je nach Berechnungsmethode 90 Prozent oder mehr, sind mittelständischen Unternehmen zuzurechnen. Schaut man allein auf die Patente in der Medizintechnik, so rangieren die deutschen Hidden Champions auf einem beeindruckenden zweiten Platz hinter den USA. Viele dieser Betriebe stehen nicht nur aufgrund der neuen europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR), mit der die EU-Bürokratie nach Ansicht vieler Marktbeobachter über das Ziel hinausschießt, vor erheblichen Herausforderungen. Die MDR sieht klinische Studien für Produkte vor, die bereits seit Jahren am Markt befindlich sind und vervielfacht die Kosten für neue Zulassungen. Gleichsam stehen strategische Entscheidungen an, etwa Finanzierungsfragen, Erschließungen neuer Märkte sowie Nachfolgethemen oder Divestments. Deutlich häufiger als früher werden zur Bewältigung dieser Themen strategische Gesellschafter, etwa spezialisierte Private Equity-Häuser, mit verschiedenen Investoren- und Beteiligungsmodellen an Bord geholt.