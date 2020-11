Werfen wir zur Beantwortung der Frage, warum dies für breite Anlegerkreise in Deutschland von hoher Relevanz ist, einen Blick auf die Zahlen. Pessimistische Prognosen gehen davon aus, dass der Vermögensverwalterbranche eine erhebliche Konzentration bevorsteht. Kleinere Anbieter würden zunehmend verdrängt und diejenigen, die neue Technologien und Big Data effektiv einsetzen, verwalten dann den Großteil der weltweiten Assets under Management. Am Ende bleiben möglicherweise nur 15 Player übrig. Über die Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Szenarien lässt sich trefflich streiten. Die wirtschaftlichen Folgen von Corona, Lockdowns und „finsterer Schwäne“ vermögen diese Prozesse potenziell noch zu verstärken. In einer globalen Umfrage vom Juni 2020 hat das CFA Institute 13.278 Investment Manager und professionelle Investoren, davon 258 aus Deutschland, befragt: Weltweit erwartet ein Drittel der Finanzexperten Insolvenzen. In Deutschland geht sogar fast jeder zweite Umfrageteilnehmer (43 Prozent) davon aus, dass dem Finanzsektor Konsolidierungswellen infolge der Corona-Krise bevorstehen.