Der gewichtigste Kritikpunkt, den Skeptiker derzeit gegen die Zentralbanken hervorbringen, ist die monetäre Staatsfinanzierung und der schleichende Übergang von Geld-, Fiskal- und Wirtschaftspolitik. Dieses Thema gewinnt angesichts der Coronakrise und der Frage, inwieweit es zu einer Neuauflage der „Whatever it takes“-Politik kommt, zusätzlich an Aktualität. Währungsinterventionen könnten sich die von Niedrigzinsen geplagten EU-Bürger im Rahmen einer Weltwährung besser entziehen: Zinspolitik als direktes Mittel, um das Wirtschaftswachstum in einem bestimmten Land anzukurbeln oder zu bremsen, würde im Falle einer Weltwährung wegfallen. Staaten können mit diesen Finanzmitteln ergo nicht mehr rechnen, was zur Folge hätte, dass sie unpopuläre, aber wesentlich transparentere Werkzeuge einsetzen müssen, etwa Steuern oder Strukturreformen.