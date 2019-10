Verkehrte (Finanz)welt: Krypto-Währungen für Anleger: Zugreifen oder Finger weg?

Die Bundesregierung hat prompt reagiert: In der kürzlich veröffentlichten Blockchain-Strategie verlautete sie, man würde sich dafür einsetzen, dass private „Stablecoins“ – so der Fach-Terminus für wertstabile Kryptowährungen wie etwa Libra – staatlichen Währungen nicht den Rang ablaufen. Das klingt etwas nach Trotzreaktion, denn pauschale Verbote sind meistens ein Irrweg. Gleichwohl: Mit Veröffentlichung der Blockchain-Strategie hat die Bundesregierung Farbe bekannt und Investitionen in Blockchain-Technologien quasi zur Chefsache gemacht. Das heißt konkret: Dezentrale Krypto-Assets wie Bitcoin bleiben legal. Unternehmen, die im Krypto-Umfeld Dienste anbieten, werden stärker reguliert, sollen aber auch gefördert werden, denn die Bundesregierung will „Deutschlands führende Position ausbauen“. Das ist ein starkes Signal an die Branche und an Investoren. Es bleibt zu hoffen, dass der Gesetzgeber die richtige Balance zwischen Verbraucherschutz und Innovationsförderung findet. Anleger sollten die Regulierung in jedem Fall im Auge behalten und gerade bei neuen Token-Emissionen prüfen, wie diese regulatorisch eingeordnet werden.