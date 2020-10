Während das E (Environmental) Umweltthemen abdeckt, geht es bei S (Social) unter anderem um Richtlinien gegen Diskriminierung oder Kinderarbeit und bei G (Governance) um Standards etwa gegen Geldwäsche und Korruption. Der älteste und weit verbreitete Ansatz, um Nachhaltigkeitskriterien gerecht zu werden, sind Ausschlusskriterien: So werden beispielsweise Unternehmen ausgeschlossen, wenn diese in den Bereichen geächteter Waffen oder Nuklearenergie tätig sind. Auch können Ausschlüsse erfolgen, wenn der Umsatzanteil in einem bestimmten Bereich über fünf Prozent liegt: Dazu zählen zum Beispiel Alkohol, Glücksspiel, Kohleabbau, Ölförderung und Tabak. Hier zeigt sich bereits das Spannungsverhältnis bei einigen Zielformulierungen: Würde man bei Tabak eine strenge Null-Prozent-Grenze einziehen, könnte gegebenenfalls nicht mehr in einige Einzelhändler und Supermärkte investiert werden. Hier gilt es also, Konsequenzen zu bedenken und entsprechende Schwellen zu setzen.