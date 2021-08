Allerdings sind auch die Bonitätsaufschläge in den vergangenen Jahren sukzessive auf sehr niedrige Niveaus gesunken. Ein Ausweg könnte ein Blick auf Papiere aus Schwellenländern (Emerging Markets) sein, die in harten Währungen wie US-Dollar oder Euro ausgestellt werden. Hier beinhalten die Anleiherenditen noch immer einen Bonitätsaufschlag von rund 300 Basispunkten, was drei Prozentpunkten entspricht. Vor allem bei einer weiteren Erholung der Wirtschaft könnte es für Anleger lohnenswert sein, sich damit zu beschäftigen: Die Kurse der Anleihen profitieren dann mehr von einem weiteren Rückgang der Bonitätsrisiken, als sie weiter steigende Kapitalmarktzinsen belasten würden.