Faktorbasierte Investments profitieren von den disruptiv-technologischen Durchbrüchen, die in den vergangenen Jahren bei der Auswertung komplexer Datensätze erzielt wurden. Anspruch ist es, die verfügbare Flut an Nachrichten und Informationen zeitnah zu erfassen und die Finanzanalyse über diesen Hebel auf eine rationalere Grundlage zu stellen. Jeder Faktor gründet auf belastbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen oder wiederholtem, gut dokumentiertem Anlegerverhalten. Diese verhaltenspsychologischen Neigungen wirken – in jeweils individuellen Ausprägungen – neben den Aktienmärkten auch an den Anleihe- und Devisenmärkten.