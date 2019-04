Aktuell gibt es mehr als eintausend Green Bonds in 27 Währungen am Kapitalmarkt. Zu finden sind hier neben öffentlichen Emittenten wie Kommunen und Städten auch systemrelevante Banken wie die Crédit Agricole aus Frankreich oder die chinesische Staatsbank Bank of China. Die nachhaltige Mittelverwendung wird bei diesen Anleihen von externen Prüfern garantiert. Gerade in China, einem der größten Unterstützer des Pariser Klimaschutzabkommens, wird das Instrument der Green Bonds rege genutzt, um die vielen notwendigen Projekte zu finanzieren.



Gerade in den volatileren Marktphasen, die wir derzeit erleben, kann ein global diversifiziertes Portfolio zur Risikostreuung sinnvoll sein. Mit den genannten Anleiheoptionen bieten sich inzwischen auch im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere gute Möglichkeiten auch für solche Anleger Chancen, die ihre Ansprüche an Nachhaltigkeit und Fairness nicht aufgeben möchten.