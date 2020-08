Um die Bearbeitung oder sogar die Entscheidung zu automatisieren, müssen alle relevanten Daten strukturiert in digitaler Form vorliegen. Der ursprüngliche Prozess muss dafür auf den Kopf gestellt werden. Nicht mehr der Sachbearbeiter des Versicherungsunternehmens, sondern der Kunde muss die Daten eingeben und überprüfen. Das machen Kunden auch, jedoch nur dann, wenn dieser Vorgang einfacher ist, als zum Telefon zu greifen und oder eine E-Mail zu schicken.



Die Hürde bei der Umstellung ist also hoch: Nur wenn der Kunde weiß, dass Dateneingabe und Übermittlung einfach, schnell und fehlerfrei erfolgen, nutzt er den digitalen Kanal. Seine Bereitschaft, dies zu tun, ändert sich erfahrungsgemäß bereits dann, wenn er nach der Nutzung eine Rückfrage von der Versicherung erhält, etwa per E-Mail. In diesem Falle ignoriert er das digitale Angebot beim nächsten Mal wahrscheinlich und schickt stattdessen eine E-Mail oder sogar einen Brief.