Eine weitere Erklärung der Volatilitäts-Anomalie könnte in einem bestimmten Marktsegment liegen. Was man im weitesten Sinne als Technologieaktien bezeichnet, sind oftmals kräftig wachsende Unternehmen, deren Aktien häufig stark schwanken. Der Grund für die erhöhte Volatilität liegt hier in der frühen Entwicklungsphase der Unternehmen. Deren neuartige Produkte und Dienstleistungen versprechen zwar im besten Fall ein hohes Wachstum und damit attraktive Renditen für den Investor, jedoch scheitern viele dieser Firmen in kurzer Zeit oder verschwinden in der Bedeutungslosigkeit.



Lesen Sie auch: Wie erkenne ich Krypto-Betrug?