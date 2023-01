Wer in das Thema Blockchain investiert, geht davon aus, dass diese Technologie von künftigen wirtschaftlichen Veränderungen erheblich profitieren und diese mitprägen wird. So waren die vergangenen Jahrzehnte gekennzeichnet durch Produktivitätssteigerungen über Kosteneinsparungen – etwa durch den Einsatz günstiger russischer Rohstoffe (Erdgas, Öl) oder durch die Verlagerung von Fertigungen in Billiglohnländer (China, Osteuropa). Aktuell sehen wir volkswirtschaftliche und unternehmerische Anstrengungen, um diese Abhängigkeiten zu verringern und Globalisierungsmodelle zurückzufahren. In diesem Zuge stellt sich die Frage, inwieweit in einem Umfeld mit relativ hohen Löhnen weiterhin Produktivitätssteigerungen möglich sind.