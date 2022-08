Die Bank rät Frau Huber zu einem Sparplan, der monatlich einen festen Betrag in ETFs investiert. ETFs (Exchange Traded Funds) sind eine kostengünstige Möglichkeit, um in diverse Anlagestrategien zu investieren (zum Beispiel in einen breit diversifizierten Marktindex). Die Bank bietet einen breiten Katalog an – darunter auch einen ETF, der das Wort „Nachhaltigkeit“ im Namen enthält. Hat Frau Huber damit nun den entscheidenden Schritt getätigt, um ausschließlich in Firmen zu investieren, die umweltbezogene (E), soziale (S) und auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung bezogene Kriterien (G) berücksichtigen?