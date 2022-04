Umfragen legen nahe: Viele Unternehmen bemängeln überbordende Regelwerke zu den Themen ESG (Environmental, Social und Governance-Kriterien) und CSR (Corporate Social Responsibility) sowie eine unübersichtliche Vielfalt neuer Initiativen zum Thema Nachhaltigkeit: Etwa vom Council for Inclusive Capitalism, dem International Sustainability Standards Board (ISSB), dem Network for Greening the Financial System (NGFS), der Task Force Climate Related Financial Disclosure (TFCD) oder der Value Reporting Foundation.