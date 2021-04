NFTs nutzen die Blockchain-Technologie, um – wie in einem Logbuch – sämtliche Informationen über ein digitales Kunstwerk und damit verbundene Transaktionen festzuhalten.



Wie diese „Kunst“ aussieht, ist dabei nahezu grenzenlos. So gibt es beispielsweise animierte GIFS, digitale Gemälde, Digitalisierungen physischer Gemälde, Musik, Videos oder gar Tweets, welche als NFT gehandelt werden.



Durch die Blockchain-Technologie ist es nahezu unmöglich, ein digitales Kunstwerk zu kopieren oder zu stehlen. Dies macht NFTs zum ultimativen Echtheitszertifikat und hochinteressant für Sammler und Sammlerinnen. Nur als Inhaber des NFTs, was jederzeit eindeutig nachprüfbar ist, sind Sie auch Eigentümer des entsprechenden Kunstwerks. Doch auch für Künstler und Künstlerinnen sind NFTs attraktiv, weil sie mehr Kontrolle über ihr Werk erhalten. So ist die Urheberschaft des Künstlers im NFT eindeutig festgeschrieben und ein Mechanismus etabliert, der Künstler und Künstlerinnen am Weiterverkauf ihrer Kunst partizipieren lässt.