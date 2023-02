Unser Verbandsmitglied Florian Wedlich von der CFA Society Germany hat in einem aktuellen Kolumnenbeitrag darauf hingewiesen, dass Finanzinstitute beispielsweise die neuen ESMA-Anforderungen als Chance nutzen können, um mittels interaktiver und spielähnlicher Elemente entsprechendes Finanzwissen zu vermitteln. Genau darauf kommt es aus meiner Sicht künftig an, nämlich: Wird damit ein Beitrag zur Finanzbildung geleistet, also Financial Literacy nahbarer gemacht? Oder stellen die Initiativen auf Ergebnisse ab, von denen vor allem Finanzintermediäre profitieren und die die Idee des mündigen Anlegers eher unterminieren?