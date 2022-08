Studien gehen davon aus, dass die preisunelastische Titelallokation passiver Produkte (heißt: die Zukäufe werden unabhängig davon getätigt, wie fundamental teuer oder günstig die Titel sind) schon heute Preissignale verzerrt, die Effizienz der Märkte reduziert und dadurch Geschäfts- und Investitionsentscheidungen erschwert. Diesen Aspekt haben unter anderem die Ökonomen und Studienautoren Doron Israeli, Charles M. C. Lee und Suhas A. Sridharan (Arison School of Business, Stanford und Emory University) in ihrem Papier „Is there a Dark Side to ETFs? An Information Perspective“ (2017) untersucht.