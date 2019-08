„Die Welt urteilt nach dem Scheine“ – Was Johann Wolfgang von Goethe vor 200 Jahren schon feststellte, hat auch an den Kapitalmärkten von heute noch Bestand. Besonders deutlich zeigt sich das an der für Fonds gängigen Praxis des „Window Dressing“. Darunter versteht man das „Hübsch-Machen“ der jährlichen Rechenschaftsberichte und Einzeltitelausweise von Aktienfonds mittels gezielter, taktisch motivierter Käufe und Verkäufe zum Jahresende. Fonds lassen ihr Portfolio schöner aussehen, als es tatsächlich war, ist oder mittelfristig sein wird, indem sie strategisch die „Gewinneraktien“ des laufenden Jahres kaufen oder „Verliereraktien“ abstoßen. Denn wer kauft schon gerne einen Fonds, der zwei, drei der größten „Jahresverlierer“ im Portfolio hat?