In der aktuellen Jahreszeit stellen viele Anleger ähnliche Überlegungen an: Die Börsen haben eine erfreuliche Entwicklung hingelegt – kann das so weitergehen? Soll ich mein Portfolio so belassen oder jetzt einen Teil verkaufen? Und: Wenn ich die Gewinne jetzt mitnehme, was mache ich dann mit dem freigewordenen Geld angesichts historisch niedriger Zinsen?