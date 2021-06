Die unterschiedliche Auslegung mag in der Übersetzung der SFDR aus der englischen Originalfassung in die vielen europäischen Sprachen begründet sein. Auf den Webseiten der Fondsgesellschaften und in den dort veröffentlichten Prospekten zeigt sich, dass der Raum für Interpretation (noch) sehr groß ist. Besonders auffällig ist das relativ niedrige Angebot an Artikel-9-Fonds: In dieser Kategorie finden sich bei den Anbietern einige ESG-Themenfonds, Green Bond Fonds sowie Impact Fonds mit Fokus auf SDG (Sustainable Development Goals), jedoch ist deren Anzahl gegenüber Artikel-8-Fonds klein.



Die Komplexität der Anforderungen, die fehlende Trennschärfe und die teilweise noch unklare Umsetzung treibt viele Fondsanbieter dazu, ihre Produkte vorerst als Artikel-8-Fonds einzustufen mit der Hoffnung auf baldige Klarstellungen. Zu diesen Herausforderungen zählt auch die Pflicht zur Messbarkeit der jeweiligen nachhaltigen Ergebnisse: Vielen Häusern fehlen schlicht die Daten und Kennziffern, um die Wirkung des Fonds abzubilden.