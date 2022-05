Klar, es gibt auch solche Small Caps, bei denen es an Bereitschaft der Unternehmensführung fehlt, diesem Thema einen angemessenen Stellenwert einzuräumen. Alle anderen sehen sich vor allem mit Schwierigkeiten bei der Beschaffung und Qualität notwendiger Daten konfrontiert sowie mit komplexen Berichtspflichten innerhalb eines sich schnell wandelnden regulatorischen Umfelds. Die (oftmals verwirrende) Heterogenität von ESG-Rating-Anbietern verstärkt diese Probleme. Häufig werden etwa das Humankapital und die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen von Small Caps in den starren Bewertungsschemen der Rating-Unternehmen nicht ausreichend gewürdigt. Ein weiterer Kritikpunkt von Rating-Agenturen an Small Caps bezieht sich auf den mithin ausgeprägten Einfluss von Familien (bzw. Gründern) auf das Management und den Aufsichtsrat (und daraus resultierenden Nachteilen für Minderheitsaktionäre). Der positive Beitrag zur Unternehmensentwicklung wird dabei nicht berücksichtigt.