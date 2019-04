Verkehrte (Finanz)welt: So geht nachhaltiges Anlegen in Schwellenländern

Im Bereich der Aktieninvestments ist eine Filterung nach nachhaltigen Kriterien in den letzten Jahren bereits zum Standard geworden. Doch inzwischen ist nachhaltiges Investieren auch im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere angekommen. Aufgrund der anhaltend niedrigen Zinsen hierzulande suchen Anleihe-Investoren zunehmend in der Ferne, speziell in Schwellenländern, nach attraktiveren Renditen. Neben den oftmals bereits bekannten Anleihen, die in US-Dollar oder Euro ausgestellt sind, wächst mit der wirtschaftlichen Entwicklung dieser Länder auch der Anleihemarkt vor Ort in den lokalen Währungen. Die dafür angebotenen Zinssätze liegen meist deutlich über den hiesigen und können es so für ausländische Anleger lohnenswert machen, das dazugehörige Fremdwährungsrisiko einzugehen (also die Gefahr, dass die jeweilige Währung überraschend einbricht und das Investment somit an Wert verliert).