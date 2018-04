Verkehrte Finanzwelt: So werden Anleger zum guten Risikomanager

In guten Börsenzeiten wird ein Polster gebildet und in schlechten wird es genutzt, um günstige Investitionen zu finanzieren. Im Idealfall passen die Investoren die Quoten in Abhängigkeit von der jeweiligen Marktsituation an. Dabei hilft ein genauer Blick auf den Markt und seine Teilnehmer. Schließlich hat jede Investment-Position ein Erfolgspotential und birgt gleichzeitig eine Rückfallgefahr. Diese Mechanik lässt sich nicht vollständig bestimmen. Sie lässt sich aber zumindest auf Grundlage von Indikatoren für Gefahren und Potenziale und Analyse der aktiven Anlegergruppen abschätzen.