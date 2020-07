Für die Phase des Exits aus dem Stillstand sollte den Themen Digitalisierung und Start-ups ein ähnlich hoher Stellenwert zukommen. Es wäre wünschenswert, wenn Investitionen in diese Bereiche ebenfalls als „Impact Investitionen“ in das öffentliche Bewusstsein rücken. Das Thema betrifft sowohl institutionelle (Venture Capital) Investoren und Business Angels, als auch Privatanleger. Wir benötigen mehr Unternehmen, die den Sprung an die Börse schaffen und damit mehr Anlagemöglichkeiten in deutsche Tech-Titel. Aus Anlegersicht ist dies nicht nur eine spannende Renditealternative und Diversifizierung im Niedrigzinsumfeld. Es geht letztlich auch um den Einfluss auf Beschäftigung und Wertschöpfung in Deutschland.