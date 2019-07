Verkehrte Finanzwelt: Volatilität: Wie funktioniert das Geschäft mit Crash-Versicherungen?

Da Marktteilnehmer in der Regel risikoscheu sind, akzeptieren sie für diese Versicherung grundsätzlich einen Preis, der über dem tatsächlich erwarteten Schaden liegt. Ähnliches ist in der traditionellen Versicherungswirtschaft zu beobachten: Um Sicherheit gegen einen bestimmten Schaden zu erlangen, sind Versicherungskunden bereit, ein Prämienvolumen zu bezahlen, das den Betrag übersteigt, welchen die Versicherung zur Regulierung aller Schäden aufwenden muss. Darin liegt die Grundlage der Profitabilität eines Versicherungskonzerns.



Wer nun am Kapitalmarkt mit Volatilitäten systematisch Geld verdienen will, der muss sich als Versicherungsgeber positionieren, also Absicherung – und damit Volatilität – verkaufen. Bei einem Investment in Volatilität handelt es sich also präzise betrachtet um den Verkauf impliziter Volatilität verbunden mit der Erwartung, dass diese die im Nachhinein realisierten Risiken übersteigt. Diese empirisch bereits häufig nachgewiesene Überkompensation wird als ‚Volatilitätsrisikoprämie‘ bezeichnet.