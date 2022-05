Scheint fast so, als sei es um den Innovationsstandort Deutschland und die hiesige Gründerkultur gar nicht so schlecht bestellt. Allerdings gibt es aus Anlegersicht und aus wettbewerbsrechtlicher Perspektive weltweit auch ungesunde Entwicklungen. Dabei rücken sogenannte „Killer Acquisitions“ in den Fokus internationaler Aufsichtsbehörden.