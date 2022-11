Wenn diese Anleger jedoch nicht in Unternehmen der Luftfahrtindustrie investieren, dann basiert der Druck zur Reduktion von CO2-Emissionen in erster Linie auf den globalen regulatorischen Rahmenbedingungen und der Nachfrage der Kunden. Während der regulatorische Druck vor allem in Nordamerika und Europa zunehmen dürfte, scheint dies global in absehbarer Zeit fraglich. Auch die Kunden scheinen bisher kein größeres Interesse an nachhaltigerem Fliegen zu haben. So nutzen beispielsweise weniger als ein Prozent der Fluggäste der Lufthansa die Möglichkeit einer CO2-Kompensation zum nachhaltigerem Fliegen, wie diese im Frühjahr mitteilte.