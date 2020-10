„Carbon Pricing“. Was erst einmal sperrig klingt, gilt als einer der effizientesten Wege, um Treibhauseffekte zu reduzieren und die Risiken des Klimawandels zu bekämpfen. Konkret geht es dabei um die Etablierung eines angemessenen Systems zur Bepreisung von CO2-Emissionen. Diese werden von Land zu Land nämlich sehr unterschiedlich angesetzt – etwa in der Industrie, im Straßenverkehr usw.

In Deutschland hat das Thema eine sehr aktuelle Dimension: Von 2021 an will die Politik einen festen CO2-Preis für Benzin, Heizöl und Erdgas festlegen, der von 25 Euro pro Tonne auf (mindestens) 55 Euro im Jahr 2025 ansteigen soll.

Klar ist, dass dies die Realwirtschaft in ihren wirtschaftlichen Aktivitäten unmittelbar betreffen wird. Aber auch Verbraucher, auf welche die Kosten etwaig umgelegt werden. Doch inwieweit betreffen CO2-Sätze die Anleger und die Finanzbranche?