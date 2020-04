Erstens ist diese Anlageform heute weniger „passiv“, als Bogle es ursprünglich im Sinn hatte. Statt den ganzen Heuhaufen anzubieten, lockt die Fondsindustrie – natürlich zu höheren Preisen – mit Spielarten, die die einfache Grundphilosophie von Indexfonds konterkarieren. Etwa nach geographischen oder sonstigen „Faktoren“ sortierte ETFs, die unter dem Namen „Smart Beta“ vermarktet werden. Allein im Jahr 2019 flossen von den knapp 33 Milliarden Euro, die Anleger bis Ende November in Aktien-ETFs investierten, gut 7,1 Milliarden Euro – also ein Fünftel – in Smart-Beta-Strategien, so der ETF-Anbieter Amundi.



Zudem kann die einfache Handelbarkeit von ETFs einige Privatanleger dazu verleiten, Fondsanteile in Sekundenschnelle an der Börse zu kaufen und verkaufen, um schnelle Gewinne zu erzielen. Indem sie den Kunden mehr Einflussmöglichkeiten bei der Anlage bietet, nutzt die Fondsindustrie also die Neigung vieler Privatanleger zur Selbstüberschätzung, um höhere Gebühren für Verwaltung und Handel einzunehmen. Denn Anleger unterliegen oft dem Irrtum, gute und schlechte Segmente unterscheiden und den Markt „timen“ zu können. Statt mit einem aktiv gemanagten Fonds nicht besser abzuschneiden als der Markt, schneiden nun Anleger mit selbst gemanagten ETFs oft schlechter ab.