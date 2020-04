Doch selbst in den zurückliegenden, stabilen Jahren erlitten Anleger, die diese Strategie verfolgten, immer wieder Verluste von deutlich mehr als 10 Prozent. Der maximale Verlust eines gemischten Buy-and-Hold-Portfolios (50 Prozent Aktien und 50 Prozent Anleihen) betrug immerhin 25 Prozent – für zahlreiche Anleger zu viel.



Verlusttoleranz mit Risiken abstimmen

Wenn die Kurse unter die persönliche Verlusttoleranz fallen, ändern viele Anleger abrupt ihre Anlagestrategie: Sie verkaufen, wenn die Schmerzen am höchsten sind. Das kostet Rendite. Was ist zu tun? Zunächst sollten Anleger ihren Anlagemix in ruhigen Zeiten an ihrer persönlichen Verlusttoleranz ausrichten, um nicht von der nächsten Krise kalt erwischt zu werden. So weit, so gut? Nicht ganz, denn es gilt, noch andere Aspekte zu beachten.