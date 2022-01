Von Kryptoinvestments versprechen sich Anleger ein neues Instrument gegen die Geldentwertung. Anhänger der als Währungen konzipierten Assets sehen in ihnen das digitale Äquivalent zu Gold. Dahinter steht die Idee einer Knappheit. Die Anzahl der Bitcoins im Umlauf ist auf 21 Millionen begrenzt, während die Menge umlaufender US-Dollars typischerweise im Laufe der Zeit steigt. Der gesamte Handelswert etablierter Digitalmünzen belief sich im vierten Quartal des vergangenen Jahres in der Spitze auf drei Billionen US-Dollar. Mit diesen Volumina werden Kryptowährungen auch von professionellen Investoren ernstgenommen. Die Frage, ob Bitcoin, Ether und Co. das eigene Vermögen tatsächlich vor Inflation schützen, ist bislang anhand der Praxis schwer zu beantworten. Tatsächlich schwanken ihre Kurse gegenüber dem US-Dollar noch extremer als spekulative Aktien. Als zentrales Kaufargument für Kryptowerte hört man immer wieder, sie böten eine private Alternative zum zentralbankgesteuerten Geldsystem. Während unser sogenanntes Fiat-Geld anscheinend beliebig vermehrt wird, stünde beispielsweise mit dem Bitcoin ein dezentral verwaltetes Zahlungsmittel zur Verfügung, das nicht von staatlichen Institutionen abhängig ist. Auf einen Zusammenbruch des herrschenden Finanzsystems zu setzen, ist eher eine Glaubensfrage als eine Investmententscheidung. Aber nur so lässt sich erklären, warum Käufer die enormen Kursschwankungen dieser neuen Anlagekategorie akzeptieren.