So, wie die Zentralbanken ihr Geldmonopol durch private Kryptowährungen bedroht sehen, fürchten die Geschäftsbanken bei der Frage nach der Ausgabe des neuen E-Euro allerdings, dass ihnen die Felle davonschwimmen. Theoretisch könnte die Zentralbank den E-Euro nämlich ohne Intermediäre direkt an die Nutzer ausgeben und annehmen. So weit will die EZB aber offensichtlich nicht gehen: Marktbeobachter gehen davon aus, dass das EZB-Direktorium um Christine Lagarde eher ein indirektes Modell verfolgen wird, bei dem die Geschäftsbanken den E-Euro verwalten und mit einer Obergrenze je Nutzer versehen ausgeben. Die EZB würde mit dieser integrativen Lösung einen weiteren Konflikt mit einer ohnehin unter Druck stehenden Branche vermeiden.