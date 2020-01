Verkehrte (Finanz)Welt: Wie Börseninvestments die CO2-Menge senken

Standardisierte Anlagemöglichkeiten, die gezielt den Zweck der CO2-Bindung verfolgen, sind begrenzt - insbesondere für Privatanleger. Eine Option bieten Investments in Wald. Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände e.V. (AGDW) befindet sich die Hälfte aller Waldflächen in Deutschland, dies sind rund fünf Millionen Hektar, in Privateigentum. Nachhaltigkeitsmotive und wirtschaftlich-renditebezogene Motive lassen sich bei einer Wald-Anlage grundsätzlich in Einklang bringen. Wald dient effektiv als aktiver CO2-Senker, gleichzeitig erwerbe ich als Anleger Sachwerte mit langfristiger Wertsteigerung und generiere Erträge durch die Vermarktung des nachwachsenden Rohstoffes Holz.