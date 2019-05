Es ist daher kein Zufall, dass es sich bei rund zwei Dritteln der Kreditnehmer im deutschen Private-Debt-Markt um „klassische“ Mittelständler mit einem operativen Jahresgewinn von fünf bis 25 Millionen Euro handelt. Diese Unternehmen sind in der Regel zu klein für die Großbanken, zu groß für regionale Kreditinstitute und ohne Zugang zum Kapitalmarkt als Bankenalternative. Und so positionieren sich Kreditfonds hier verstärkt als Problemlöser für Spezialsituationen: Unternehmensnachfolge, Wachstum oder Restrukturierungen. Denn in Konstellationen, in denen nicht allein der niedrigste Zinssatz entscheidet, kann Private Debt seine wahren Stärken ausspielen: Schnelligkeit durch kurze Entscheidungswege, eine effiziente Abwicklung sowie eine hohe Flexibilität bezüglich der Kreditlaufzeit und Tilgungsstruktur.