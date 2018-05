Vermögen vor der Steuer sichern: Schenkungen werden in Deutschland immer größer und häufiger

5857,4 Milliarden Euro – so groß ist das Vermögen der privaten Haushaushalte in Deutschland. Das ist ein zwölfstelliger Betrag, den Privatpersonen hierzulande in Form von Bankguthaben, Bargeld, Immobilien, Wertpapieren und anderem Wertbeständigem wie Kunst, Schmuck oder Edelmetallen angesammelt haben – und der spätestens mit dem Tod des Eigentümers den Besitzer wechselt. Allein in den vergangenen fünf Jahren ist diese Summe um 25 Prozent gestiegen. Deshalb ist längst von einer Erbschaftswelle die Rede.