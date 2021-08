Vermögensaufbau leicht gemacht ETFs sind das Rezept gegen den Niedrigzins

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Verbraucher auch heute noch Rendite erwirtschaften können. Gewinne winken vor allem am Aktienmarkt. Viele Deutsche scheuen sich zwar, ihr Geld in Wertpapiere zu stecken, sehen die Börse als böse Zockerbude, in der sie nur verlieren können. Die Vergangenheit aber zeigt: Wer sein Geld in Aktien investiert hat, der durfte sich langfristig über Rendite freuen. Und heute ist der Gang an die Finanzmärkte so einfach wie noch nie. Vor allem ein Angebot avancierte in den vergangenen Jahren zur Mainstream-Geldanlage: ETFs, Exchange Traded Funds. Diese börsengehandelten Indexfonds bilden eins zu eins einen Index ab – und versprechen Anlegern ein breit gestreutes und unkompliziertes Investment, mit dem Sparer von der Wertsteigerung verschiedener Unternehmen profitieren.