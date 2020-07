Vermögenskonzentration Reichtum in Deutschland ungleicher verteilt als gedacht

Die Art, wie Deutschlands Reiche ihr Vermögen anlegen, beeinflusst auch die Schlussfolgerungen der Autoren. So sprechen sich die DIW-Forscher klar gegen eine Vermögensteuer aus. „Mehr als die Hälfte der individuellen Vermögen von MillionärInnen werden produktiv genutzt und kommen so auch anderen Menschen und der Volkswirtschaft insgesamt zu Gute“, erklärt Mitautor Johannes König.



Noch griffiger formuliert es DIW-Verteilungsexperte Grabka: Statt den Kuchen neu zu verteilen, solle die Politik lieber dafür sorgen, dass der Kuchen für alle größer werde. So sollte der Staat etwa den Immobilienerwerb stärker fördern. Auch ein staatlich unterstütztes Vermögenskonto für Geringverdiener sei denkbar, erklärt Grabka: „Staatliche Anreize zur Vermögensbildung sollten gegenüber einer stärkeren Umverteilung von oben nach unten bevorzugt werden.“



