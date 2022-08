Vermögensschutz in der Krise „Im Goldsektor finden sie viel mehr günstig bewertete Unternehmen“

WirtschaftsWoche: Herr Stöferle, Krieg, Inflation, Rezessionsgefahren, aber der Goldpreis notiert 15 Prozent unter Jahreshoch. Was ist los?

Ronald-Peter Stöferle: Nun, das ist immer eine Frage der Perspektive. Aus Sicht eines Euroanlegers liegt der Goldpreis seit Jahresanfang acht Prozent vorne. Das ist nicht so schlecht im Vergleich zu den anderen Anlageklassen. Und in Dollar sieht es auch nicht ganz so schlecht aus, relativ gesehen. Aber Gold litt vor allem unter der massiven Dollarstärke der vergangenen Monate.



