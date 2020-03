Vermögensverwalter inside Die unbekannte Seite der besten Geldmanager

Manchmal ist die Geldwelt so, wie man sie sich vorstellt, etwa in Luxemburg: Aus dem Trubel vieler Baustellen und verstopfter Straßen in der Luxemburger Innenstadt führt eine ausladend breite und fein gepflasterte Tiefgarageneinfahrt vom Boulevard Royal in die Banque de Luxembourg. Ein Concierge überwacht einfahrende Besucher, ein anderer empfängt sie in einem verglasten Raum, der an eine Hotelrezeption erinnert. Schon hier können sich Kunden in Waschräumen frischmachen, am Empfang im Erdgeschoss gibt es im gemütlichen Ambiente Wasser, Kaffee und Feingebäck.