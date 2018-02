Einen Trend pflegen sie in Grasbrunn seit 2009: Nachhaltigkeit. Investments in Atomkraft, Waffen oder Wetten sind in Märzlufts Depot ausgeschlossen. Den europäischen Kapitalmarkt sortiert der Münchner Nachhaltigkeitsspezialist Oekom für sie vor. Aus einer Liste mit 800, von Oekom als unbedenklich eingestuften Unternehmen, wählt Märzluft etwa 50 Aktien und 100 Anleihen aus. Dass sie nicht nur in ihrem Alltag mit dem Einkauf im Bioladen und der Müllvermeidung, sondern auch als Investor Akzente setzen kann, gefällt ihr. Zuletzt nahm sie Aktien der spanischen Banco Santander und die Metro-Abspaltung Ceconomy in ihr Depot auf. In Aktien oder Anleihen der Mutter Deutsche Bank darf sie nicht investieren. Die Bank ist im Wettgeschäft – als Eigentümerin eines Casinos in Las Vegas. Ein Kredit war geplatzt, und der Vergnügungstempel diente als Sicherheit. Grasbrunn kommt auch gut ohne die Mutterbank klar.