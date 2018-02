Was ihn optimistisch macht: Zehnjährige US-Staatsanleihen werfen schon 2,8 Prozent Rendite ab, Unternehmensanleihen seien häufig noch attraktiver. Darüber hinaus sei der Dollar gegenüber dem Euro nicht mehr so überbewertet wie zu Beginn des Jahres 2017. Es sei also 2018 attraktiv, in US-Anleihen zu investieren. Grob berechnet er aus der Durchschnittsrendite der Anleihen und der Gewinnrendite von Aktien das Plus von fünf Prozent. Vereinzelt will er von teuren Branchen wie Industrie und Technologie auf defensivere wie Versicherungen, Pharma oder Nahrungsmittel wechseln.