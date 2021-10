Vermögensverwalterin Nadine Heemann „Im Zweifel die Trading-App mal deinstallieren“

WirtschaftsWoche: Frau Heemann, spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie wagen sich immer mehr junge Menschen an die Börse. Was raten Sie denen, die sich jetzt das erste Mal mit Geldanlage befassen?

Nadine Heemann: Viele fragen sich zuerst: Was soll ich kaufen? Das halte ich für falsch. Ich würde zuallererst Konsumschulden abbauen, wenn ich welche habe, und mir einen Finanzplan aufstellen. Also: Wie viel Geld brauche ich für mein tägliches Leben und meine Wünsche, zum Beispiel, um in den Urlaub zu fahren? Das rechne ich auf den Monat um. Dreimal diese Summe sollte ich auf einem Konto parken, auf das ich im Notfall immer zugreifen kann. Wenn ich das habe, kann ich überlegen, was ich mit dem Geld mache, das mir monatlich übrig bleibt.