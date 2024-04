Vermögensverwaltung Wie Top-Fondsmanager Ihr Geld durch turbulente Zeiten bringen

Zurzeit scheint es, als müssten sich Fondsmanager inmitten etlicher geopolitischer Krisen da wirklich was einfallen lassen. Die Turbulenzen in Nahost beunruhigen die Märkte, der Krieg in der Ukraine tobt weiter und auch ein Angriff Chinas auf Taiwan ist aus Sicht mancher Experten kein vollkommen abwegiges Szenario. Bloomberg Economics schätzt, dass eine Eskalation in Fernost zehn Billionen Dollar kosten könnte, das sind zehn Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts – und damit mehr als die Coronapandemie oder die Finanzkrise. Für die Vermögensverwalter jedenfalls ist klar: China bliebt uninvestierbar, wegen der politischen Risiken.